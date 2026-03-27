¡Hasta las lágrimas de emoción! Bolivianos celebran la victoria de La Verde

En los nueve departamentos de Bolivia se vivió una noche de euforia tras la victoria de Bolivia por 2-1 frente a Surinam, resultado que deja a la selección a un paso de la clasificación al Mundial 2026.

Cientos de hinchas se volcaron a las calles, especialmente en el centro paceño, donde se escuchó con fuerza el clásico grito:

“¡Bo, bo, bo! ¡Li, li, li! ¡Via, via, via! ¡Viva Bolivia!”

Remontada que enciende la ilusión

Luego de comenzar perdiendo en el segundo tiempo, la Verde logró revertir el marcador, desatando una explosión de emoción entre los aficionados que siguieron el partido en pantallas gigantes y distintos puntos de la ciudad.

La victoria fue celebrada como un paso histórico en el camino hacia la clasificación.

Unión y esperanza

La celebración no solo fue futbolística, sino también un momento de unidad.

Familias, jóvenes y adultos compartieron abrazos, cánticos y banderas, reflejando la ilusión de todo un país que sueña con volver a un Mundial tras más de tres décadas.

Ahora, el último paso

La selección boliviana se prepara ahora para su siguiente desafío: el partido decisivo frente a Irak programado para este martes a las 23:00 horas-

Ese encuentro definirá si Bolivia logra concretar su clasificación.

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