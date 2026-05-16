¡Insólito! Lagarto invade la cancha en el Beni y detiene un partido de fútbol

Un hecho poco común se vivió en la Trinidad, donde un partido de la Liga Obrera quedó momentáneamente suspendido por la aparición de un lagarto en plena cancha. El reptil irrumpió en medio del juego y generó sorpresa entre los futbolistas y espectadores.

Ante el riesgo de un posible ataque, los jugadores optaron por no intervenir directamente y, en cambio, se mantuvieron a distancia, incluso aplaudiendo para intentar guiar al animal fuera del terreno de juego sin provocarlo.

El encuentro se detuvo mientras el lagarto cruzaba lentamente la cancha, hasta dirigirse hacia una zona con vegetación cercana, donde finalmente se retiró sin causar incidentes. La escena quedó registrada en un video que rápidamente circuló en redes sociales, donde incluso el animal fue bautizado como “Juancho”.

El curioso episodio ocurrió en el departamento del Beni a un lado del estadio Gran Mamoré en la ciudad de Trinidad y se convirtió en una de las anécdotas más llamativas del fútbol amateur local, dejando una imagen insólita que obligó a pausar el partido por unos minutos.

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