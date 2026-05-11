Hincha se comprometió antes del clásico y el Barça fue campeón

Una jornada perfecta fue la que vivió un aficionado del FC Barcelona en la antesala del clásico frente al Real Madrid. En la previa del partido, el hincha sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio dentro del estadio, y la respuesta fue un emotivo “sí”.

El momento, que rápidamente se volvió viral en redes sociales tras ser compartido por el club catalán, muestra a la joven pateando un balón sobre el césped. Instantes después, al darse la vuelta, se encuentra con su novio arrodillado y con el anillo en la mano, sellando una escena llena de emoción ante la mirada de los presentes.

La historia no terminó ahí. Horas más tarde, el Barcelona completó la jornada soñada al consagrarse campeón de LaLiga, desatando una doble celebración para el aficionado, que festejó tanto en lo personal como en lo futbolístico.

Las redes sociales estallaron con reacciones ante este momento único que se vivió en la previa del clásico, convirtiendo la historia en una de las más comentadas del día.

Sin duda, un día inolvidable para la pareja, marcado por el amor y la pasión por el fútbol.

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