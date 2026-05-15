La barra de The Strongest despejó un punto de bloqueo en El Alto

En medio de los conflictos sociales que se viven en la ciudad de El Alto, un grupo de barra brava atigrados encontró la forma de llegar al estadio Titán de Villa Ingenio para alentar a su equipo.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo varios aficionados descendieron del bus en el que se trasladaban y enfrentaron a las personas que bloqueaban el paso. Tras varios minutos de tensión, lograron abrirse camino y continuar su recorrido hacia el escenario deportivo.

Ya en el partido, The Strongest consiguió una valiosa victoria por 1-0 en condición de visitante frente a Always Ready, en el estadio Titán de Villa Ingenio. El único gol del encuentro fue obra de Darwin Lom.

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