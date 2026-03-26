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Deportes

“Hoy no juega Bolivia, juega toda Sudamérica”, la arenga de Alejandro Domínguez a la Verde

El presidente de Conmebol motiva a La Verde antes del crucial repechaje mundialista contra Surinam. 

Martin Suarez Vargas

26/03/2026 10:03

Al centro Luis Haquín, a la izquierda, Carlos Lampe y la derecha, Robson Matheus. En el círculo, Alejandro Domínguez. Foto: la Verde y redes sociales.
Paraguay.

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El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, alentó a la selección boliviana antes del partido contra Surinam mediante un video difundido en todas las cuentas oficiales de la organización en redes sociales.

“Sudamérica está lista, nosotros creemos en grande y estamos a horas de que Bolivia juegue. Pero no solo juega un país, juega con todo el apoyo del continente. La camiseta no representa únicamente a los jugadores ni solo a los bolivianos; representa a toda Sudamérica que nunca dejó de creer. Porque cuando juega uno de los nuestros, jugamos todos. Vamos Bolivia, sigamos creyendo en grande”, afirmó Domínguez en el video.

La selección boliviana disputará hoy, desde las 18:00 en Monterrey, el primer partido del repechaje mundialista rumbo al Mundial.

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