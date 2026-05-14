Hugo Dellien es semifinalista del Open de Oeiras 4

Mostrando un gran nivel y un juego sólido, Hugo Dellien se clasificó a las semifinales del Open de Oeiras 4, torneo challenger que se lleva a cabo en Portugal, al imponerse este jueves en la ronda de cuartos sobre el libanés Benjamin Hassan, quien se retiró por lesión cuando estaba por perder el partido (7-5 y 5-3).

Dellien, sexto sembrado del certamen, está a un paso de clasificarse a otra final en lo que va de la temporada por el buen desempeño que lleva adelante en las canchas del Complexo Desportivo do Jamor.

Fue una hora y 27 minutos de partido, tiempo en el que Dellien se mostró superior, aunque el primer set fue el más parejo de los dos que se disputaron, ya que cada uno hizo respetar su saque hasta que en el decimosegundo game le quebró el servicio al libanés.

En la segunda cancha se vio igual un juego parejo, pero en el octavo game el nacido en Trinidad le rompió el saque a Hassan, quien decidió retirarse por molestias físicas.

Fue así que accedió a las semifinales, instancia en la que enfrentará al checo Laslo Djere, quien dejo en el camino al estadounidense Colton Smith (un doble 6-4).

Este viernes se enfrentarán por el pase a la final en un horario por definir.

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