¡Impactante! Un informe revela cuánto podrían valer los mejores jugadores en el futuro

El mercado de transferencias en el fútbol mundial podría romper una barrera histórica en los próximos años. Un informe elaborado por el Bank of America advierte que, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento, no sería descabellado ver operaciones cercanas a los 1.000 millones de euros antes de la próxima década.

El estudio, titulado “The Beautiful Game: BofA’s World Cup 2026 Guide”, analiza la evolución económica del deporte y sostiene que la inflación en los traspasos podría mantenerse en niveles elevados, impulsada por el aumento constante de ingresos en los grandes clubes. Derechos televisivos, acuerdos comerciales y expansión global del negocio son factores clave en esta tendencia.

Hasta ahora, el récord lo mantiene Neymar, cuyo traspaso al Paris Saint-Germain en 2017 marcó un antes y un después en la industria. Sin embargo, los analistas consideran que ese monto podría quedar ampliamente superado si el mercado continúa su escalada.

El informe también destaca que el valor de un jugador ya no se mide únicamente por su rendimiento en el campo. Hoy influyen variables como su impacto mediático, presencia en redes sociales, capacidad de generar ingresos comerciales y atractivo global. En este contexto, los futbolistas de élite son vistos como activos estratégicos dentro de una industria altamente competitiva.

Clubes como el FC Barcelona ya han tomado medidas al blindar a sus jóvenes figuras con cláusulas elevadas, incluyendo nombres como Lamine Yamal, Pedri y Gavi, cuyos contratos reflejan la dimensión económica que ha alcanzado el fútbol moderno.

Las cifras respaldan esta proyección. Según datos de la FIFA, el gasto global en transferencias alcanzó niveles récord en los últimos años, evidenciando una tendencia en constante crecimiento.

Además, eventos como el Mundial 2026, que contará con un formato ampliado, prometen potenciar aún más el valor de las estrellas, consolidando al fútbol como una de las industrias deportivas más lucrativas del planeta.

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