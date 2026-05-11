¡Impresionante! La cámara del árbitro captó el golazo de Rashford al Real Madrid

Una imagen pocas veces vista se robó la atención en el clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. La cámara incorporada en el árbitro captó el preciso instante en el que Marcus Rashford marcó un golazo que abrió el marcador del partido.

El dispositivo, ubicado en la oreja del juez Alejandro Hernández Hernández, permitió observar desde un ángulo único cómo el delantero culé envió el balón al ángulo, dejando sin reacción al guardameta Thibaut Courtois. La jugada, considerada una verdadera obra de arte, rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La tecnología conocida como RefCam es una microcámara de alta definición, de apenas 14 a 15 gramos, instalada en la diadema del árbitro. Desarrollada por Riedel Communications, ofrece una experiencia inmersiva en primera persona, ya sea en transmisiones en vivo o en grabaciones destinadas al análisis arbitral.

Finalmente, el Barcelona se impuso por 2-0 con goles de Rashford y Ferran Torres, resultado que le permitió consagrarse campeón de LaLiga en una jornada inolvidable.

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