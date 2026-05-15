¡Increíble! El arquero que se quedó sin jugar un Mundial por culpa de un frasco de perfume

A días de iniciar el Mundial Corea-Japón 2002, la selección española de fútbol sufrió una de las bajas más insólitas en la historia de los mundiales. Santiago Cañizares, quien atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y perfilaba como arquero titular, quedó fuera de la convocatoria tras un accidente doméstico inesperado.

El plantel se encontraba concentrado en Jerez cuando, tras un entrenamiento intenso, el guardameta regresó a su habitación. Luego de ducharse, tomó un frasco de perfume que, al resbalar de sus manos, cayó al suelo. En un intento reflejo por evitar que se rompiera, Cañizares extendió el pie, pero el envase estalló y uno de los fragmentos le provocó un profundo corte en el tendón del dedo gordo.

La lesión fue grave y requirió intervención quirúrgica inmediata, dejándolo sin posibilidades de disputar el torneo. La explicación oficial generó incredulidad por lo inusual del hecho, dando paso a rumores y versiones alternativas que el propio arquero desmintió con el paso del tiempo.

Ante la baja, el entonces entrenador José Antonio Camacho convocó a Pedro Contreras, mientras que un joven Iker Casillas comenzaba a ganar protagonismo en el arco español, iniciando una etapa que años más tarde culminaría con el título mundial en 2010.

España, en aquel torneo, avanzó hasta los cuartos de final, donde quedó eliminada ante Corea del Sur en un partido marcado por polémicas arbitrales. Para Cañizares, la revancha llegaría en el Mundial Alemania 2006, donde finalmente pudo disputar su primer encuentro mundialista.

Así, un hecho fortuito terminó cambiando el rumbo de una carrera y, según muchos, también influyendo indirectamente en una de las etapas más exitosas del fútbol español.

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