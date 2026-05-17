¡Insólito! Cambiaron a Neymar por error y no lo dejaron volver al campo

Una situación poco común sacudió el partido entre Santos FC y Coritiba por el Campeonato Brasileño. Neymar, una de las principales figuras del encuentro, terminó fuera del campo por un error en el procedimiento de sustituciones.

El delantero se encontraba siendo atendido por molestias en la pantorrilla cuando fue obligado a salir momentáneamente. En ese instante, desde la mesa de control se levantó el cartel electrónico indicando su salida, cuando en realidad el cambio debía involucrar a otro jugador del equipo.

La sustitución se ejecutó de manera oficial, lo que dejó al futbolista sin posibilidad de regresar al terreno de juego. Al notar lo ocurrido, Neymar intentó explicar la situación al árbitro, pero el encuentro continuó sin su presencia. Incluso recibió una tarjeta amarilla en medio de sus reclamos.

Desde el cuerpo técnico del Santos se explicó que la intención era reemplazar a otro futbolista, pero la decisión se tomó de forma apresurada. El cuarto árbitro procedió con la información disponible en ese momento, lo que derivó en una confusión que terminó afectando directamente al equipo.

El propio Neymar manifestó su molestia tras el partido, señalando que el error fue determinante y que no se respetó la indicación original. La jugada dejó abierta la discusión sobre los procedimientos arbitrales y la posibilidad de revisar este tipo de situaciones, en un episodio que rápidamente generó repercusión.

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