Insólito: echan a Soria y Gutiérrez antes de que empiece el partido

Una escena inusual se vivió en la antesala del encuentro entre Blooming y Club Bolívar por la sexta fecha de la División Profesional del fútbol boliviano. Antes de que el balón comenzara a rodar, el árbitro Bladimir Rueda tomó una determinación que sorprendió a todos en el estadio.

El juez se acercó a los bancos de suplentes y, sin haberse iniciado el compromiso, mostró la tarjeta roja a los entrenadores Vladimir Soria, de Bolívar, y Raúl Gutiérrez, de Blooming, dejándolos fuera del partido desde el primer momento.

La sanción se produjo debido a que ambos estrategas ingresaron al campo de juego antes del inicio oficial del encuentro, una acción que fue penalizada de inmediato por el árbitro.

La decisión generó desconcierto entre jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y aficionados, ya que se trata de una situación poco habitual en el fútbol boliviano.

Tanto Blooming como Bolívar afrontaban el partido con la intención de sumar unidades importantes para mantenerse en los puestos de vanguardia de la tabla, en un torneo que se mantiene competitivo en sus primeras jornadas.

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