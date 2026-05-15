¡Insólito! La chilena fallida de Marcelo Martins (Video)

Marcelo Martins Moreno protagonizó un momento llamativo durante el partido frente a Guabirá, cuando intentó ejecutar una chilena que él mismo generó, pero que terminó sin éxito.

El delantero, que poco a poco recupera su mejor nivel futbolístico, vive ese proceso con intensidad. A los 20 minutos del encuentro, con Oriente en desventaja en el marcador, el equipo se volcó al ataque en busca del empate. En ese contexto, Martins controló un balón dentro del área, se acomodó y ensayó una espectacular chilena, pero perdió de vista la pelota en el aire y falló en la definición.

Sin embargo, la revancha llegó rápidamente. Apenas un minuto después, el VAR sancionó un penal a favor de Oriente Petrolero, y fue el propio Martins quien se encargó de ejecutar para marcar el gol del empate.

Actualmente, Marcelo Martins se consolida como el goleador del fútbol boliviano, con seis tantos en la temporada.

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