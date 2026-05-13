Iris Nicole Mollo se consagra con la Victoria Alada Dorada en Santa Cruz

El Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz de la Sierra realizó su gala anual en el salón del Club de Tenis Santa Cruz. En el evento se entregó la Victoria Alada a 65 deportistas, entre damas y varones de 36 disciplinas, como reconocimiento a su desempeño en la temporada pasada.

Durante la ceremonia se otorgaron distinciones especiales a la dirigencia y al cuerpo técnico. El profesor Napoleón Cardozo recibió el premio al mejor entrenador femenino, mientras que Ana Hernández, presidenta de la Federación Boliviana de Taekwondo, fue galardonada como la mejor dirigente.

Entre los deportistas premiados con la Victoria Alada, Sara Melgar (levantamiento de pesas) calificó el premio como un incentivo, y los atletas de ráquetbol Brianna Ampuero y Jhonatan Flores expresaron orgullo y agradecimiento por sus logros. Asimismo, Daniel Gonzales (básquetbol) resaltó que el galardón impulsa a los deportistas a seguir mejorando, y Alexia Lara (bicicross) manifestó su orgullo por representar a Montero.

El momento central de la noche fue la entrega de la Victoria Alada Dorada al "mejor de los mejores". La ganadora de este máximo galardón fue la ajedrecista Iris Nicol Mollo, quien sumó a sus títulos internacionales la norma de maestra internacional. Tras recibir la distinción, Mollo destacó que el premio representa un gran apoyo y una oportunidad tanto para los atletas presentes como para las futuras generaciones de deportistas a nivel departamental e internacional.

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