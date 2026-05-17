Localía de Bolívar en riesgo en la recta final de la Libertadores por conflictos sociales en el país

El partido entre Club Bolívar e Independiente Rivadavia, correspondiente a la última jornada del Grupo C de la Copa Libertadores, se encuentra en suspenso debido al contexto social que atraviesa Bolivia. El compromiso está previsto para el miércoles 27 de mayo en el estadio Hernando Siles, pero su realización en La Paz no está garantizada.

Los problemas derivados de los bloqueos y la incertidumbre en el país han encendido las alarmas en la Conmebol, que sigue de cerca la situación en coordinación con la Federación Boliviana de Fútbol. La principal preocupación gira en torno a las condiciones de seguridad y logística para la delegación visitante.

Este escenario no es aislado. En las últimas horas, el ente sudamericano decidió trasladar a Paraguay los partidos internacionales de Always Ready, Independiente Petrolero y Blooming, al considerar que no existen las garantías necesarias para disputar los encuentros en territorio boliviano.

Ante este panorama, la posibilidad de que el duelo de Bolívar también sea reubicado toma fuerza. Asunción aparece como una alternativa viable, aunque la decisión final dependerá de cómo evolucionen los conflictos en los próximos días. La Conmebol maneja plazos ajustados, ya que debe definir la sede y comunicarla con anticipación para permitir la planificación del viaje del equipo argentino.

Para Bolívar, el encuentro no es uno más. Se trata de un partido clave en su lucha por avanzar a los octavos de final, lo que aumenta la importancia de contar con su localía en la altura de La Paz.

La situación actual marca un hecho poco habitual en la historia del fútbol boliviano. Desde la creación de la Copa Libertadores en 1960 y de la Sudamericana en 2002, los clubes del país no habían sido obligados a disputar sus partidos como locales fuera de sus fronteras, lo que refleja la magnitud del momento que atraviesa el balompié nacional.

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