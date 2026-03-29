La Mara Santos sorprende con una canción dedicada a la Verde que ya es viral

En la previa de la final del repechaje mundialista, la selección boliviana sigue recibiendo muestras de apoyo desde distintos frentes. Esta vez, la música se convirtió en protagonista gracias a La Mara Santos, que lanzó una canción dedicada a la Verde y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El grupo, conformado por artistas argentinos que desde hace años viven en Bolivia, decidió rendir homenaje al combinado nacional tras la remontada frente a Surinam. El resultado es un tema que mezcla emoción, identidad y pasión futbolera, conectando de inmediato con los hinchas.

Parte de la letra ya circula ampliamente entre los aficionados:

“Te llevo dentro de mí Bolivia mi corazón… siempre voy a quererte, la Verde se va al Mundial”. Este fragmento ha sido compartido miles de veces, generando una ola de comentarios positivos y muestras de entusiasmo en plataformas digitales.

El impacto fue inmediato. El video del tema acumula miles de reproducciones y se ha convertido en una especie de himno no oficial en la previa del partido decisivo, reflejando el momento de ilusión que atraviesa el país.

Bolivia se jugará su clasificación al Mundial este martes ante Irak, en un duelo que se disputará desde las 23:00 (hora boliviana). Mientras tanto, el aliento no se detiene y ahora también se canta.

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