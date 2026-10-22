La policía de Cheshire, en el norte de Inglaterra, está investigando un robo en la casa del futbolista Bruno Fernandes que se produjo mientras este se enfrentaba con su equipo, el Manchester United, al Como en la Liga de Campeones.



Según lo descrito en un comunicado remitido a "The Athletic", la policía está indagando la "actividad sospechosa" por parte de "tres hombres sin reconocer" alrededor de las 20:30, hora de Inglaterra, es decir poco después del final del encuentro que el United perdió por 4-1 en Italia.



La policía llegó a la escena del supuesto crimen y no encontró rastro de los sospechosos.



"Sin embargo, los agentes confirmaron que hubo un robo en dicha dirección y que un número de objetos fueron sustraídos".



La familia del futbolista no se encontraba en la casa en el momento del asalto. EFE





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