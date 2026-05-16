La Scaloneta celebra a su líder: emotivo homenaje a Scaloni en su cumpleaños

La selección de Argentina volvió a evidenciar la conexión que mantiene con su entrenador, Lionel Scaloni, al dedicarle un mensaje cargado de emoción en el día de su cumpleaños número 48. A través de sus canales oficiales, el combinado nacional compartió una imagen del técnico junto a los trofeos obtenidos durante su gestión.

El saludo resaltó el impacto de su ciclo, destacando la identidad que logró construir desde su llegada al banquillo. En el mensaje, la selección lo reconoció como el impulsor de una filosofía que logró unir al país bajo una misma pasión futbolera.

“Un día como hoy nacía el creador de una filosofía de vida: la Scaloneta. Gracias por unir a todo un país bajo una misma bandera. ¡Salud, comandante de nuestra mayor alegría!”, publicó la Selección en sus redes sociales.

El reconocimiento llega en un momento clave, poco después de la presentación de una amplia lista preliminar de jugadores con miras al Mundial 2026, de la cual saldrá el grupo definitivo que competirá en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde que asumió en 2018, Scaloni cambió el rumbo del equipo argentino. En 94 encuentros dirigidos, consiguió 67 triunfos, 18 empates y solo 9 derrotas, además de sumar títulos importantes como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Uno de los puntos más altos de su proceso fue la consagración en la Copa América 2021, donde Argentina superó a Brasil en el estadio Maracaná y puso fin a una larga sequía de 28 años sin títulos. A esto se suma una racha destacada de 36 partidos invictos y la consolidación de un plantel que combina experiencia con jóvenes talentos, proyectándose como protagonista en la próxima cita mundialista.

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