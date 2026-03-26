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Bolivia rumbo al mundial

La selección de Surinam define a sus 11 jugadores frente a Bolivia

La selección de Surinam confirmó los 11 jugadores que saltarán al campo frente a Bolivia en el repechaje rumbo al Mundial, que se jugará hoy en el estadio BBVA de Monterrey. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/03/2026 17:16

Foto: Surinaamse Voetbal Bond
Mexico

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La selección de Surinam confirmó su onceno titular para el crucial partido de repechaje rumbo al Mundial contra Bolivia, que se jugará hoy en el estadio BBVA de Monterrey.

El equipo tendrá en el arco a Ruben Vaessen, mientras que en la defensa tendrá a Denswil, Bogarde y Kerk, mientras que Boetius y Piroe se encargarán de impulsar el juego desde los laterales.

En el mediocampo, Chery y Abena buscarán controlar el ritmo del encuentro, mientras que Anderson, Pinas y Van Gelderen liderarán la ofensiva en busca de goles que aseguren la clasificación.

Con esta alineación, Surinam apunta a sorprender y hacerse con la victoria para avanzar y enfrentar a Irak, rumbo al Mundial.

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