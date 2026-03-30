La Verde buscará vengar a Perú ante el DT que lo eliminó con Australia en el 2022

La selección boliviana afronta un partido cargado de historia y simbolismo. Bolivia se medirá ante Irak en la final del repechaje con la mirada puesta no solo en la clasificación al Mundial, sino también en una especie de revancha sudamericana tras lo ocurrido con Perú en el camino a Catar 2022.

El conjunto asiático es dirigido por Graham Arnold, el mismo técnico que, al mando de Australia, dejó fuera a Perú en el repechaje mundialista, en una definición por penales que marcó a toda la región.

Ahora, el estratega australiano vuelve a una instancia similar, pero esta vez al frente de Irak, un equipo que buscará repetir la fórmula que ya le dio resultados en el pasado. Su experiencia en este tipo de partidos lo convierte en un rival de cuidado para la Verde.

Sin embargo, Bolivia llega fortalecida tras su victoria ante Surinam, mostrando carácter y determinación en momentos clave. El equipo nacional intentará imponer su juego y hacer valer su historia, recordando que es campeón de la Copa América y que ha sabido competir en escenarios internacionales.

Más allá del contexto, el partido representa una oportunidad única para la selección boliviana de escribir una nueva página dorada. Con el recuerdo fresco de lo sucedido con Perú, la Verde saldrá a la cancha con la intención de cambiar la historia y acercarse al sueño mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play