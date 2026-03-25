La Verde no está sola: Conmebol y el mundo envían su aliento

A solo un día del partido decisivo frente a Surinam, la selección boliviana comenzó a sentir un respaldo especial que trasciende fronteras. A través de redes sociales, distintas organizaciones y páginas deportivas expresaron su apoyo a la Verde en la previa del repechaje mundialista.

Uno de los mensajes más destacados llegó desde la Conmebol, que publicó un video recordando la victoria de Bolivia por 2-0 ante Perú en el estadio Hernando Siles, acompañado de un mensaje directo de aliento hacia el equipo nacional.

El respaldo también se extendió a otras plataformas internacionales. Desde cuentas vinculadas a los Juegos Olímpicos de la Juventud se compartió un material audiovisual evocando la histórica participación boliviana en Singapur 2010, donde el país logró consagrarse campeón. La publicación estuvo acompañada de un mensaje motivador dirigido a la selección en su actual desafío.

“¡Vamos, Bolivia! Mañana, La Verde se enfrenta a Surinam en el torneo clasificatorio”, fue parte del mensaje difundido, junto al recuerdo de aquella hazaña que marcó un hito para el deporte nacional.

Este respaldo digital refleja la expectativa que genera el encuentro, que se disputará este jueves a las 18:00 en el estadio de Monterrey. Bolivia buscará dar un paso más hacia el sueño de volver a una Copa del Mundo, impulsada no solo por su rendimiento en cancha, sino también por el aliento que llega desde distintos rincones del ámbito deportivo.

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