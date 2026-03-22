La Verde toma ventaja: Bolivia supera a Surinam en el ranking FIFA, pero el repechaje será otra historia

En la antesala del repechaje mundialista, el ranking FIFA coloca a Bolivia en el puesto 76 del mundo, mientras que Surinam aparece en la posición 123. Esta diferencia marca, en el papel, una ventaja para la selección boliviana en cuanto a trayectoria reciente y rendimiento internacional.

Sin embargo, más allá de la distancia en la clasificación, el ranking no siempre es determinante en este tipo de encuentros. Los partidos de repechaje suelen ser cerrados, donde factores como la presión, el momento futbolístico y la efectividad dentro del campo terminan pesando más que los números.

Además, ambos equipos llegan con motivaciones fuertes: Bolivia busca volver a una Copa del Mundo tras muchos años, mientras que Surinam apunta a dar la sorpresa y hacer historia.

En ese contexto, aunque la Verde parte como favorita según el ranking, el resultado final dependerá de lo que ocurra en la cancha el próximo jueves, en un duelo donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

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