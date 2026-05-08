“Le habló en inglés”: revelan cómo inició la pelea entre Valverde y Tchouaméni

La polémica entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni sigue generando repercusión en Real Madrid. Esta vez, periodistas del programa español El Chiringuito de Jugones revelaron detalles sobre cómo se habría originado el enfrentamiento entre ambos jugadores dentro del vestuario.

El periodista Juanfe Sanz aseguró que Tchouaméni tuvo paciencia tras recibir una fuerte entrada de Valverde en la zona media del campo durante el entrenamiento. Según explicó, el francés no reaccionó de inmediato y esperó aproximadamente una hora para conversar en privado con el mediocampista uruguayo.

“La conversación no ha sido conciliadora y ha provocado lo que ha provocado”, comentó el panelista, añadiendo que parte del vestuario considera que Valverde se equivocó con la dura infracción, aunque también aclaró que nadie justifica la reacción posterior de Tchouaméni.

Por su parte, el también panelista Marcos Benito contó que varios jugadores presenciaron el momento dentro del vestuario, entre ellos Brahim Díaz, Franz García y Éder Militão.

Según su versión, Tchouaméni se acercó a Valverde y comenzó a hablarle en inglés, pese a que domina el español.

“A mí me dicen que Valverde respondió con un ‘no te entiendo’ porque no entiende inglés en ese momento y ahí se genera un roce”, relató Benito.

El incidente habría terminado con Valverde en el suelo, en un episodio que posteriormente derivó en sanciones económicas por parte del club merengue para ambos futbolistas.

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