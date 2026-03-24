¡Le rompió el arco! Otro golazo del boliviano Bruno Miranda en Ecuador

Miranda volvió a brillar en el fútbol ecuatoriano al marcar el tercer tanto de su equipo, consolidando su gran momento goleador en el torneo.

A los 75 minutos, tras un tiro de esquina corto desde la banda derecha, el balón fue rechazado de manera deficiente y quedó en los pies del atacante boliviano, quien no dudó en sacar un potente remate. La pelota se fue directo al palo derecho del guardameta, que nada pudo hacer ante la violencia del disparo.

De esta manera, Bruno Miranda se muestra intratable en Aucas, que logró imponerse por 3-2 a Orense en la quinta fecha del campeonato ecuatoriano.

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