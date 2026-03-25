¡Lista final confirmada! Los 23 elegidos de Bolivia para el repechaje

El cuerpo técnico oficializó la lista final de convocados para buscar el sueño mundialista en territorio mexicano.
25/03/2026 14:04
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La selección boliviana ya tiene a sus elegidos. El cuerpo técnico confirmó la nómina de 23 jugadores que representarán al país en el repechaje mundialista, instancia decisiva que se disputará en México y que puede devolver a la Verde a una Copa del Mundo después de más de tres décadas.
El mediocampo presenta una mezcla de juventud y experiencia con nombres como Ervin Vaca, Héctor Cuéllar, Robson Matheus y Moisés Villarroel. A ellos se suman Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Carlos Melgar y Miguel Terceros, además de Jesús Maraude, Fernando Nava y Moisés Paniagua.
En la zona ofensiva, el equipo contará con Enzo Monteiro y Juan Godoy como principales cartas de gol para afrontar los duelos decisivos.
Por otra parte, también se conocieron los futbolistas que no lograron meterse en la lista final. Leo Zabala, Richet Gómez, Dieguito Rodríguez, Gilmar Centella, Yomar Rocha y Víctor Ábrego quedaron al margen de la convocatoria.
Con esta nómina definida, Bolivia se enfoca en el desafío más importante de los últimos años, con la ilusión intacta de dar el golpe y meterse nuevamente en un Mundial.
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