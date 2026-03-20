Lucas Macazaga sobre el partido contra Surinam: “Saldremos a jugar con mucha garra”

El defensor Lucas Macazaga, actual jugador del CD Leganés, expresó su entusiasmo y compromiso con la selección boliviana en la previa del duelo ante Surinam el próximo jueves a las 18:00 en Monterrey México por el repechaje mundialista.

El zaguero, que se ha consolidado como una pieza importante en el equipo nacional, dejó en claro su disposición total para aportar desde cualquier rol.

“Tenemos que ser unidos, el profe verá si voy a ser titular o no. Yo con tal de estar aquí, titular o en la banca, ayudar donde sea, estaré contento”, afirmó.

Macazaga también resaltó la identidad que busca mostrar el equipo en este compromiso.

Estaremos viendo la misma Bolivia que venimos mostrando: proponer y salir a jugar con mucha garra”, aseguró, dejando en claro la intención del plantel.

El defensor no ocultó su emoción por vestir la camiseta nacional.

“Estoy muy feliz de estar aquí, muy orgulloso de representar a este país”, manifestó. Además, se refirió a su relación con su compañero Dieguito, destacando el buen ambiente dentro del grupo: “Tenemos una relación muy particular, es un muy buen compañero y nos ayudamos mutuamente”.

Sobre el rival, evitó entrar en factores externos y remarcó la importancia de enfocarse en el propio rendimiento.

“Nos centramos más en nosotros, no en otras cosas”, indicó.

Finalmente, Macazaga subrayó la trascendencia del encuentro:

“El partido contra Surinam es el más importante de nuestras vidas. Sería algo muy lindo poder ir a un Mundial”. También comentó que en España ha recibido el respaldo de sus compañeros, quienes siguen de cerca su participación con la Verde.

La selección boliviana se prepara en México con la mirada puesta en un duelo clave, en el que buscará dar un paso importante en sus aspiraciones internacionales.

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