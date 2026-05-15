Marcelo Martins es el nuevo goleador del fútbol boliviano

Marcelo Martins Moreno se convirtió en el nuevo máximo goleador del fútbol boliviano. El delantero de Oriente Petrolero llegó a los seis tantos en la temporada y lidera la tabla de artilleros del balompié nacional.

Gracias a su doblete frente a Guabirá, el también exgoleador de las Eliminatorias Sudamericanas con la selección boliviana superó a Martín Cauteruccio de Bolívar y a Willie Barbosa de Independiente Petrolero, quienes suman cinco anotaciones. Más atrás aparecen jugadores como Rafael Menacho, con cuatro goles.

Cabe recordar que Marcelo Martins llegó a Oriente Petrolero a comienzos de esta temporada con la intención de mantenerse en ritmo competitivo en busca de un lugar en el Mundial, objetivo que finalmente no se concretó. Ahora, su continuidad en el club refinero dependerá de su decisión, ya que su contrato vence el próximo 31 de este mes.

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