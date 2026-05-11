Martínez y Barros ganan el cuarto Grand Prix Nacional de ajedrez

El Candidato a Maestro (CM) Ariel Martínez y Saraí Barros, ambos de Santa Cruz, salieron victoriosos del cuarto Grand Prix Nacional de ajedrez que se disputó por tres días en Trinidad, Beni.

De viernes a domingo se llevó adelante el torneo que tendrá un total de nueve fechas para clasificar a los mejores a la Final Nacional 2027, que entregará cupos para conformar el equipo boliviano que será parte de la Olimpiada Mundial 2028.

El certamen tuvo la presencia de 24 ajedrecistas (18 varones y seis damas) que jugaron a seis rondas de 90 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento.

Varones

Hubo un empate en el primer puesto a 5 puntos entre Martínez y el cochabambino Pavel Achocalla, pero el sistema de desempate salió a favor del primero. El tercer lugar se lo quedó el CM cruceño Javier Monroy (con 4,5).

Martínez salió vencedor producto de cuatro triunfos y dos empates.

Venció al cruceño Monroy y a los cochabambinos Johan Rodríguez, Achocalla y a la Maestra Internacional (WIM por sus siglas en inglés) Daniela Cordero.

Mientras que hizo tablas con el CM valluno Boris Ferrufino y la cruceña Barros.

Damas

Barros fue la mejor de la competencia femenina al acabar con 4,5 unidades gracias a su cosecha de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Triunfó sobre los benianos Natalia Bernal, Willan Ribera y Darwin Durán; además del CM cochabambino Ferrufino.

Hizo tablas con el CM cruceño Martínez y su única caída fue contra el CM cruceño Monroy.

El segundo puesto de la clasificación fue para la WIM valluna Cordero y el tercer escalón lo obtuvo la Candidata a Maestra (WCM) cruceña Caely El-Hage (ambas con 4).

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