TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Deportes

Martínez y Barros ganan el cuarto Grand Prix Nacional de ajedrez

Destacaron en el certamen que se disputó hasta el domingo en Trinidad con la presencia de 24 ajedrecistas de diferentes ciudades.

Red Uno de Bolivia

11/05/2026 12:08

Fotos de la premiación de los ajedrecistas ganadores. Crédito: Federación Boliviana de Ajedrez.
Trinidad.

Escuchar esta nota

El Candidato a Maestro (CM) Ariel Martínez y Saraí Barros, ambos de Santa Cruz, salieron victoriosos del cuarto Grand Prix Nacional de ajedrez que se disputó por tres días en Trinidad, Beni.

De viernes a domingo se llevó adelante el torneo que tendrá un total de nueve fechas para clasificar a los mejores a la Final Nacional 2027, que entregará cupos para conformar el equipo boliviano que será parte de la Olimpiada Mundial 2028.

El certamen tuvo la presencia de 24 ajedrecistas (18 varones y seis damas) que jugaron a seis rondas de 90 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento.

Varones

Hubo un empate en el primer puesto a 5 puntos entre Martínez y el cochabambino Pavel Achocalla, pero el sistema de desempate salió a favor del primero. El tercer lugar se lo quedó el CM cruceño Javier Monroy (con 4,5).

Martínez salió vencedor producto de cuatro triunfos y dos empates.

Venció al cruceño Monroy y a los cochabambinos Johan Rodríguez, Achocalla y a la Maestra Internacional (WIM por sus siglas en inglés) Daniela Cordero.

Mientras que hizo tablas con el CM valluno Boris Ferrufino y la cruceña Barros.

Damas

Barros fue la mejor de la competencia femenina al acabar con 4,5 unidades gracias a su cosecha de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Triunfó sobre los benianos Natalia Bernal, Willan Ribera y Darwin Durán; además del CM cochabambino Ferrufino.

Hizo tablas con el CM cruceño Martínez y su única caída fue contra el CM cruceño Monroy.

El segundo puesto de la clasificación fue para la WIM valluna Cordero y el tercer escalón lo obtuvo la Candidata a Maestra (WCM) cruceña Caely El-Hage (ambas con 4).

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD