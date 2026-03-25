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Mbappé desmiente que le hayan examinado la rodilla equivocada

El delantero francés aclaró la polémica sobre su lesión, negó un error médico en el Real Madrid y aseguró que ya está recuperado y listo para volver a competir.

EFE

25/03/2026 18:32

Kylian Mbappé durante un partido de fútbol con el Real Madrid. Foto: redes sociales.
España.

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Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, habló este miércoles de su esguince en la rodilla izquierda y desmintió las informaciones que apuntan a un supuesto error médico en el club madrileño sobre su lesión.

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta", afirmó este miércoles Kylian Mbappé en una rueda de prensa en Boston (Estados Unidos), previa al amistoso entre Francia y Brasil.

El delantero francés rechazó las informaciones difundidas en los últimos días que señalaban que el cuerpo médico del Real Madrid habría evaluado la rodilla equivocada mientras él sufría molestias persistentes.

Mbappé reconoció, no obstante, que pudo contribuir a la confusión por no haber sabido dar información sobre su estado físico: "Cuando no comunicas, se generan interpretaciones".

"Como ya he dicho, puedo ser indirectamente responsable de esta situación porque cuando no te comunicas, dejas la puerta abierta a interpretaciones. Con el Real Madrid siempre hemos tenido una comunicación muy clara, tanto en Madrid como en París, donde me acompañaron el médico y el fisioterapeuta (del club blanco)", subrayó.

El delantero también restó importancia a su lesión, sufrida a finales de diciembre, y aseguró que no siente arrepentimiento.

"Nunca he sido un jugador que se arrepienta. Pienso en el presente y en el futuro cercano", señaló.

Mbappé afirmó que se siente plenamente recuperado y listo para volver a competir, destacando que actualmente se encuentra "en forma y con buena salud" de cara al encuentro de este jueves en Boston. EFE.

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