Los torneos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tendrán ajustes económicos para la presente temporada, con incrementos en distintos conceptos, especialmente en el mérito deportivo y los premios finales.

En la Copa Libertadores, los montos de las fases previas se mantienen sin cambios: 400 mil dólares en fase 1, 500 mil en fase 2 y 600 mil en fase 3. Al llegar a la fase de grupos, cada equipo recibe 1 millón de dólares. Sin embargo, el mérito deportivo tuvo un leve incremento, pasando de 330 mil dólares en 2025 a 340 mil en 2026 por partido ganado.

Por su parte, la Copa Sudamericana también presenta cambios importantes. En la primera fase, los equipos recibirán 225 mil dólares como locales y 250 mil como visitantes, mientras que en la fase de grupos el monto asciende a 300 mil dólares. El mérito deportivo registra un incremento notable, subiendo de 115 mil a 125 mil dólares por victoria.

En las etapas decisivas, los premios también aumentan progresivamente: 500 mil dólares en la fase previa, 600 mil en octavos de final, 700 mil en cuartos y 800 mil en semifinales. El subcampeón tendrá una mejora significativa, pasando de 2 millones a 2,5 millones de dólares, mientras que el campeón dará un salto importante al recibir 10 millones de dólares, superando los 6 millones que se otorgaban anteriormente.

Estos ajustes reflejan un incremento en los ingresos para los clubes participantes, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, de cara a la temporada 2026.

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