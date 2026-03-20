Los torneos internacionales presentan incrementos en premios por mérito deportivo y montos finales para campeones.
20/03/2026 11:33
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Los torneos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tendrán ajustes económicos para la presente temporada, con incrementos en distintos conceptos, especialmente en el mérito deportivo y los premios finales.
En la Copa Libertadores, los montos de las fases previas se mantienen sin cambios: 400 mil dólares en fase 1, 500 mil en fase 2 y 600 mil en fase 3. Al llegar a la fase de grupos, cada equipo recibe 1 millón de dólares. Sin embargo, el mérito deportivo tuvo un leve incremento, pasando de 330 mil dólares en 2025 a 340 mil en 2026 por partido ganado.
Por su parte, la Copa Sudamericana también presenta cambios importantes. En la primera fase, los equipos recibirán 225 mil dólares como locales y 250 mil como visitantes, mientras que en la fase de grupos el monto asciende a 300 mil dólares. El mérito deportivo registra un incremento notable, subiendo de 115 mil a 125 mil dólares por victoria.
Estos ajustes reflejan un incremento en los ingresos para los clubes participantes, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, de cara a la temporada 2026.
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