Molina empata el partido: Real Madrid 2 - Atlético de Madrid 2

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en una nueva edición del clásico madrileño en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido clave en la lucha por el título de La Liga.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa recibe al conjunto “colchonero” de Diego Simeone, en un duelo que añade un nuevo capítulo a su histórica rivalidad.

El Atlético de Madrid fue el primero en golpear en el marcador, con un tanto de Ademola Lookman a los 33 minutos del primer tiempo.

En la segunda mitad, el Real Madrid reaccionó e igualó el encuentro mediante un penal convertido por Vinícius Júnior a los 52 minutos.

La remontada del conjunto blanco se concretó pocos minutos después, cuando el uruguayo Federico Valverde marcó el 2-1 a los 55 minutos.

Para este encuentro, Simeone apostó por su once habitual, sin rotaciones, con la presencia de Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Lookman en el frente de ataque.

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