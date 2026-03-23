Monterrey: Llegan los primeros integrantes de Surinam para el duelo con la Verde

Con todas las medidas de seguridad que exige una competición internacional, la selección de Surinam arribó a Monterrey, México, en las últimas horas. Entre los futbolistas que llegaron destacan los delanteros Becker, que milita en la Real Sociedad, y Djevenciovan der Kust, quienes de inmediato se integraron a la concentración del equipo.

Djevencio van der Kus señaló al llegar:

“Creo que estamos preparados. Vinimos con un solo objetivo; todos los jugadores están en la misma página. Ahora es tiempo de obtener lo que merecemos”. Con ilusión y determinación, el equipo surinamés comenzó sus entrenamientos en suelo mexicano.

El fubtolista también destacó la importancia histórica del encuentro:

“Es una gran oportunidad para nuestro país de obtener el boleto a la Copa del Mundo. Nunca hemos participado en un Mundial, y esta será nuestra primera ocasión. Confiamos en que podemos lograrlo”.

Sobre su próximo rival, Bolivia, Djevencio afirmó:

“No sé mucho sobre ellos, pero sé que cuando juegan en casa son muy difíciles de vencer”. Con estas palabras, Surinam se instala oficialmente en territorio mexicano, decidido a dejar huella en su camino hacia Qatar 2026.

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