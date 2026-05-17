Murió como un héroe: peleador de MMA salvó a cuatro adolescentes antes de perder la vida

Un acto de valentía terminó en tragedia para el mundo de las artes marciales mixtas. Medet Zheenaliev, peleador kirguís de 30 años, falleció tras intervenir para auxiliar a cuatro jóvenes que se encontraban en peligro en el lago Issyk-Kul, uno de los principales destinos naturales de Kirguistán.

El hecho ocurrió el 12 de mayo, cuando el deportista compartía una jornada con amigos cerca del lago. En medio del momento de descanso, Zheenaliev detectó que varias adolescentes luchaban por mantenerse a flote debido a una fuerte corriente. Sin dudarlo, se lanzó al agua junto a otro acompañante para intentar rescatarlas.

Ambos lograron llevar a las jóvenes hasta la orilla, poniéndolas a salvo. Sin embargo, en medio del esfuerzo, el luchador desapareció bajo el agua y no volvió a salir a la superficie. La situación generó una inmediata alerta entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras horas de búsqueda, equipos de rescate lograron recuperar su cuerpo al día siguiente. Las autoridades confirmaron que la causa del fallecimiento fue ahogamiento, producido durante el intento de salvamento.

Zheenaliev había desarrollado su carrera profesional en el circuito de MMA entre 2017 y 2019, principalmente en eventos disputados en Rusia. Durante ese período acumuló cuatro combates oficiales, con un balance de dos victorias y dos derrotas. Sus primeros pasos fueron prometedores, con triunfos por sumisión y nocaut en sus presentaciones iniciales.

Con el paso del tiempo, enfrentó resultados adversos que marcaron su trayectoria deportiva, antes de alejarse de la competencia. Tenía prevista una pelea adicional en 2019 que finalmente no se concretó, cerrando así su etapa como profesional.

Su fallecimiento se suma a otro episodio reciente que enluta al deporte de combate, tras la muerte del expeleador brasileño Gerónimo Dos Santos, quien también perdió la vida en un incidente acuático en el río Negro. Ambos casos han sido catalogados como accidentes, ocurridos en circunstancias de riesgo.

Más allá de los números en su carrera, Medet Zheenaliev será recordado por su último acto: arriesgarlo todo para salvar vidas.

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