Nicolás de la Cruz se va de River para incorporarse al Flamengo

Argentina.

River derrotó 2-0 a Rosario Central en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con goles de Facundo Colidio e Ingnacio Fernández, y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2023 con una figura del partido que ya no estará en el club el año que viene: el uruguayo Nicolás de la Cruz, quien ya luce la camiseta de Flamengo de Brasil.

A través de las redes sociales, un video del volante 26 años en el que envió un mensaje por la navidad a una hincha que se llama Flor se viralizó, pero no por sus palabras, sino porque para grabarlo portó la camiseta de su futuro equipo: el Mengao.

Lo cierto es que, después de vencer al Canalla y ganar un nuevo título en el Millonario, De la Cruz anticipó su salida para este mercado de pases, en un diálogo con ESPN:

"Los inicios fueron bastantes complicados. Fue un cambio brusco, una adaptación grande, tenía que cambiar muchas cosas en el día a día. Creo que tuve gente a mi alrededor que supo llevarme, que estuvo siempre a mi lado. Cambié esos murmullos por aplausos. Eso es gracias al trabajo que supe hacer y por entender lo que era el mundo River. Hoy me voy muchísimo más maduro y muy feliz".

Además, el jugador de la Selección de Uruguay dejó abierta la chance para un regreso a River:

"Ojalá, porque me siento como en casa. Siempre digo que River es una familia. No sé si son 9 o 10 títulos en el club desde que llegué. Es para pocos. Me siento muy satisfecho por irme campeón".