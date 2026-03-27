No fue uno, fueron 12 millones de Bolivianos: la atajada monumental de Viscarra

La selección boliviana encontró en su arquero a un verdadero salvador. Guillermo Viscarra protagonizó una acción decisiva que mantuvo el arco en cero en uno de los momentos más críticos del partido ante Surinam.

A los 34 minutos del primer tiempo, Anderson desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso al corazón del área. El balón llegó a los pies de Piroe, quien sacó un remate potente con destino de red. Viscarra reaccionó primero con la mano, pero ante la fuerza del disparo terminó desviando el balón con el rostro, evitando lo que parecía un gol cantado.

La intervención no fue la única. Minutos antes, el propio Piroe había generado otra ocasión clara tras ganar por la banda derecha. Intentó eludir al portero boliviano, pero Viscarra respondió con reflejos felinos, sacando una mano clave que desvió el balón. La jugada fue finalmente despejada por Efraín Morales hacia el tiro de esquina.

Con estas acciones, el guardameta —que milita en Alianza Lima— demostró seguridad, carácter y reflejos, siendo pieza fundamental para sostener la victoria de la Verde en un partido exigente.

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