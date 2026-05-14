¡No pudo en La Paz! Bolívar empata con Nacional Potosí en el Siles y deja escapar el liderato (1-1)

Bolívar volvió a tropezar en condición de local y no pudo pasar del empate 1-1 ante Nacional Potosí, en un encuentro disputado este miércoles en el estadio Hernando Siles por la séptima fecha de la División Profesional.

El conjunto paceño se vio sorprendido desde el primer tiempo tras un desafortunado autogol de Carlos Lampe a los 14 minutos, acción que adelantó al cuadro potosino y silenció momentáneamente a la hinchada celeste.

La academia intentó reaccionar y encontró el empate apenas iniciado el complemento gracias a Robson Matheus, quien volvió a aparecer como una de las figuras del equipo al marcar el 1-1 a los 46 minutos.

Pese al impulso anímico tras la igualdad, el equipo dirigido por Vladimir Soria no logró romper la resistencia defensiva de Nacional Potosí y terminó resignando dos puntos importantes en su lucha por la cima del campeonato.

Con este resultado, Bolívar suma 14 unidades y queda a la espera de lo que hagan Always Ready y The Strongest, equipos que también pelean por los primeros lugares del torneo. Nacional Potosí, por su parte, rescató un valioso punto en La Paz y continúa sumando fuera de casa.

Ahora, la academia deberá enfocarse en su próximo compromiso como visitante frente a Universitario de Vinto en Cochabamba, mientras que el cuadro potosino visitará a Guabirá en Montero.

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