¡Orgullo boliviano! Prensa internacional pone a Blooming y Bolívar en lo más alto

El fútbol boliviano recibe elogios desde el exterior, luego de que periodistas argentinos destacaran el nivel y la importancia de Blooming y Bolívar en el contexto internacional.

El comunicador de TyC Sports, Juan Cortese, aseguró que Blooming es “el equipo más grande de Santa Cruz y uno de los más grandes de Bolivia”, al analizar el grupo de River Plate en la Copa Sudamericana 2026. Además, resaltó el presente del club cruceño, que fue señalado como el equipo con mejor rendimiento y mayor convocatoria de hinchas durante la temporada 2025.

El reconocimiento también se extiende a Bolívar. El periodista Martín Liberman afirmó que el conjunto paceño es uno de los rivales más duros de la Copa Libertadores.

“Grupo de la muerte hoy es jugar contra Bolívar, un equipo de altura, fuerte y difícil”, señaló durante su análisis del certamen.

Estos comentarios reflejan el impacto que los clubes bolivianos comienzan a generar en el ámbito internacional, respaldados por su rendimiento deportivo y el apoyo de sus hinchas en las distintas competiciones continentales.

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