¡Orgullo cruceño! Santa Cruz se corona campeón nacional de Taekwondo ante los ojos del mundo

El set de El Mañanero de la Red Uno de Bolivia se llenó de gala y adrenalina con la visita de los flamantes campeones nacionales de Taekwondo, quienes compartieron los detalles de su victoria bajo la dirección del instructor cruceño Juan Fernando Martínez.

Este certamen no fue un torneo cualquiera, sino un evento de magnitud histórica que congregó a los mejores exponentes de departamentos como Tarija, Cochabamba, Oruro, Sucre, La Paz y Potosí, además de contar con delegaciones invitadas de Venezuela y Argentina. La máxima expectativa del encuentro fue la llegada del Grand Master Choi Jung Hwa, actual presidente de la Federación Internacional de Taekwondo (ITF) e hijo del creador de esta arte marcial.

Durante su presencia en el programa televisivo, los deportistas demostraron el alto nivel técnico y la potencia que los llevó a la cima del podio mediante una exhibición en vivo de rotura de tablas utilizando precisas técnicas de puños y patadas. Estas ejecuciones, conocidas dentro de la disciplina como pruebas de potencia y precisión, miden la fuerza, el enfoque y la técnica correcta del atleta al impactar una superficie sólida.

La demostración motivó incluso al conductor del espacio televisivo, Ian Vega, quien guiado y protegido por las instrucciones del profesor Martínez, se animó a romper una tabla con el puño, logrando superar el reto con éxito y sorprendiendo a toda la audiencia. Con este triunfo y la imponente demostración de sus atletas, Santa Cruz ratifica su liderazgo deportivo y deja en alto el nombre de la región dentro de las artes marciales a nivel internacional.

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