Oriente empezó ganando, pero terminó superado por un eficaz ABB

Oriente Petrolero no logró mantener la ventaja inicial y terminó perdiendo por 3-1 frente a ABB en condición de visitante, en un partido correspondiente a la sexta jornada del campeonato. El conjunto refinero había comenzado mejor, abriendo el marcador a los 10 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Eliaquim Mangala.

Sin embargo, la reacción del equipo local no tardó en llegar. ABB encontró el empate a los 18 minutos gracias a Juan Fajardo, quien equilibró el trámite del encuentro antes del descanso.

En la segunda mitad, el cuadro dirigido por Sebastián Núñez tomó el control del partido y logró dar vuelta el resultado. José Herrera puso el 2-1 a los 29 minutos del complemento con otro golpe de cabeza, mientras que Rodderyk Perozo selló el triunfo en tiempo añadido (46’).

Oriente no logró recomponerse tras la igualdad y terminó cediendo ante un rival más efectivo. Con este resultado, ambos equipos quedan con 9 puntos en la tabla, aunque ABB se ubica en el octavo lugar y el conjunto refinero en la sexta posición. En la próxima fecha, ABB visitará a Real Potosí y Oriente Petrolero será local ante Guabirá.

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