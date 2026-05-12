Oriente Petrolero exige la salida del jefe de árbitros de la FBF

Oriente Petrolero envió una carta a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), dirigida a su presidente Fernando Costa, en la que solicita el cambio del titular del Comité de Árbitros, Pedro Saucedo. La institución cruceña argumenta que existen reiteradas situaciones que afectan la transparencia, imparcialidad y equidad en las designaciones arbitrales.

La nota, firmada por el presidente del club, Ronald Raldes, y el director general ejecutivo, Christian Figueroa, señala que han observado de manera constante decisiones arbitrales y designaciones que, según indican, perjudican directamente a la institución refinera.

Solicitud de Oriente Petrolero a la Federación Boliviana de Fútbol.

En el documento, Oriente Petrolero expresa que estos hechos generan “dudas razonables sobre la objetividad e imparcialidad” con la que se vienen desempeñando dichas funciones dentro del arbitraje nacional.

Por ello, el club solicita a la FBF que se evalúe la situación y se proceda con el cambio de Pedro Saucedo al frente de la Comisión de Árbitros. En la parte final de la carta, fechada el 11 de mayo, la dirigencia verdolaga sostiene que el accionar del actual responsable ha deteriorado la confianza del club en la labor de dicha comisión.

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