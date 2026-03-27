Óscar Villegas tras la victoria: “Este equipo está creciendo y cada vez es más valiente”

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, destacó el desempeño de sus jugadores tras la victoria 2-1 frente a Surinam, resultado que deja a la Verde a un paso de la clasificación.

“Seguimos avanzando, seguimos creciendo… hoy es una muestra de que estos jóvenes son cada vez más valientes y más fuertes”, afirmó.

El estratega resaltó el carácter del equipo en un partido complicado.

“Se puso muy difícil, pero han sacado coraje, mucho valor y estoy muy orgulloso de mis jugadores”, señaló.

Mensaje a la hinchada

Villegas también dedicó palabras a los hinchas bolivianos, quienes acompañaron al equipo desde distintos puntos.

“El estadio era Bolivia… era necesario darles una alegría”, expresó.

Asimismo, destacó el apoyo constante de la afición, que hizo sentir a la selección como local.

Un paso más hacia el sueño

El técnico fue claro en que la victoria es importante, pero aún no definitiva.

“Es un paso más… tenemos que seguir adelante”, sostuvo.

Además, atribuyó el momento del equipo a la fe y el trabajo colectivo.

“Siempre con Dios por delante… esto también es obra de él”, añadió.

Ahora, el reto ante Irak

Villegas adelantó que el equipo ya piensa en su próximo desafío, el partido frente a Irak, clave para definir la clasificación.

“Ahora a recuperar, a ponernos bien y preparar el siguiente partido para estar cada vez más cerca del Mundial”, indicó.

“Que viva Bolivia”

El técnico cerró su mensaje con un saludo a todo el país y un llamado a mantener la ilusión.

“Orgulloso de ser boliviano… ¡Que viva Bolivia!”, concluyó.

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