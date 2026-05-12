El encuentro entre GV San José y Real Tomayapo, que debía jugarse este martes desde las 18:00 en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro por la séptima fecha de la División Profesional, fue suspendido a raíz de los conflictos sociales que impiden la normal circulación en distintas rutas del país.

Este compromiso se convierte en el tercer partido afectado por esta situación. Previamente, dos encuentros de la sexta fecha tampoco pudieron disputarse: el choque entre Nacional Potosí y Aurora, además del duelo entre Real Oruro y Universitario de Vinto. Ambos fueron reprogramados para el próximo 10 de junio.

En esta ocasión, fue Real Tomayapo quien solicitó la postergación del compromiso, al no poder trasladarse hasta Oruro debido a los bloqueos. El club tarijeño hizo pública su situación a través de sus canales oficiales.

Las protestas en las carreteras responden a diversas demandas económicas, entre ellas reclamos por la calidad del combustible, lo que ha derivado en interrupciones que afectan también al desarrollo del torneo profesional.

Mira la programación en Red Uno Play