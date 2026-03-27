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¿Por qué Bolivia jugará a las 23:00 ante Irak? Conozca la razón

El horario poco habitual del duelo responde a factores de mercado y audiencia internacional, especialmente del país asiático. 

Martin Suarez Vargas

27/03/2026 13:40

Jugadores de la selección boliviana e Irak, celebrando en distintos momentos cada uno de sus goles. Foto: redes sociales.
Bolivia.

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El partido entre Bolivia e Irak por la final del repechaje rumbo al Mundial 2026 ha generado sorpresa en el país debido a su inusual horario. El encuentro se disputará este martes a las 23:00 (hora boliviana), muy cerca de la medianoche, lo que ha despertado dudas entre los hinchas de la Verde.

La explicación principal radica en factores geopolíticos y comerciales. Irak cuenta con una población cercana a los 50 millones de habitantes, lo que representa un mercado televisivo importante para el fútbol internacional. Por ello, se buscó un horario que permita una mayor audiencia en el país asiático.

En ese sentido, para el terrotorio iraquí el compromiso se jugará a las 6:00 de la mañana del miércoles, un horario considerado más favorable para la televisación. De haberse programado más temprano en Bolivia, la audiencia en Irak habría sido considerablemente menor.

El duelo se disputará en el estadio Gigante de Acero el martes 31 de marzo, desde las 11:00 de la noche (hora de Bolivia) y definirá a uno de los clasificados al Mundial. Si el encuentro termina igualado en los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario y, de persistir el empate, el boleto se definirá mediante la tanda de penales.

Así, más allá del horario poco habitual, Bolivia e Irak se jugarán todo en un partido decisivo que mantendrá en vilo a millones de hinchas.

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