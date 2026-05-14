“Prefiero dar un paso al costado”: ¿Por qué renunció Raúl ‘Pelecho’ Gutiérrez como DT de Blooming?

Raúl ‘Pelecho’ Gutiérrez anunció su renuncia como director técnico de Blooming en conferencia de prensa, luego de la derrota por 3-1 ante Independiente, en el marco del fútbol boliviano. El estratega optó por no responder preguntas y se limitó a brindar un mensaje de despedida.

“Con todo respeto que se merecen no voy a aceptar ninguna pregunta porque voy a decir unas palabras, así que les pido mil disculpas”, inició. Posteriormente, explicó que su decisión responde a un momento personal y profesional en el que considera que debe dar un paso al costado por el bien del club.

“Un entrenador muy sabio me dijo una vez que hay que saber en qué momento irse y este es el momento. No le pude cambiar ni transmitir lo que quería darles y no estoy para hacerle daño a la institución que más quiero”, sostuvo, agradeciendo a la dirigencia, al presidente y a los jugadores por la oportunidad.

Gutiérrez asumió el mando tras la salida de Mauricio Soria, pero solo dirigió cuatro encuentros: ante Universitario de Vinto, Bragantino por la Copa Sudamericana, Bolívar e Independiente. En ese breve ciclo, el equipo mostró un rendimiento irregular.

La salida del entrenador se da en medio de un evidente bajón anímico en el plantel, situación que el propio ‘Pelecho’ reconoció. Ahora, Blooming deberá buscar un nuevo técnico que logre reencauzar el rumbo y recuperar la confianza del equipo.

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