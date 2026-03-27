¡Preocupación! Tres jugadores de la Verde en duda para el duelo ante Irak

La selección boliviana encendió las alarmas luego de su victoria 2-1 frente a Surinam, ya que tres jugadores terminaron con problemas físicos y son duda para el próximo partido. El director técnico, Óscar Villegas, informó que los futbolistas serán sometidos a estudios para determinar la gravedad de sus lesiones.

“El caso de Miguelito es preocupante, terminó lesionado. Medina estaba prácticamente en un pie, pero siguió luchando”, señaló el estratega en declaraciones al programa Que No Me Pierda de Red Uno. A ellos se suma Héctor Cuéllar, quien también abandonó el campo por molestias físicas.

Villegas explicó que tanto Miguelito, Medina y Cuéllar deberán realizarse exámenes médicos para conocer el alcance de sus dolencias.

“Esperamos que no sea de gravedad, que solo haya sido producto del esfuerzo máximo que realizaron”, añadió el entrenador.

La Verde ahora se enfoca en su próximo desafío ante Irak, programado para el martes a las 23:00 en el estadio Gigante de Acero, en un duelo clave por el boleto en disputa. Mientras tanto, se aguarda un informe oficial de la Federación Boliviana de Fútbol sobre la situación de los jugadores lesionados.

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