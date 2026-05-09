¡Promesa cumplida y locura total! Messi desata fiesta en aula y regala hora libre

Una escena tan inesperada como emocionante se volvió viral en las últimas horas en Córdoba, donde un profesor de educación física sorprendió a sus alumnos con una promesa que terminó desatando euforia total. Todo ocurrió durante una clase, cuando el docente decidió sumarse a la fiebre del álbum del Mundial 2026 con una apuesta sencilla pero potente: si aparecía Lionel Messi, habría hora libre.

Lo que comenzó como un juego entre risas se transformó rápidamente en un momento de máxima tensión. Con todos los estudiantes atentos, el profesor abrió el sobre y fue mostrando una a una las figuritas. Primero apareció un jugador canadiense, luego otros de distintas selecciones europeas. La ilusión se mantenía viva, pero el margen se reducía.

A medida que el paquete se vaciaba, el silencio se apoderó del curso. Solo quedaba una carta, y con ella, la última esperanza. Fue entonces cuando el docente giró la figurita final y apareció la imagen del capitán argentino.

La reacción fue inmediata: gritos, saltos y abrazos invadieron el aula. En medio de la celebración, el profesor no dudó y cumplió su palabra: “Salió Messi, hora libre para todos”. El aula se convirtió en una fiesta improvisada, con alumnos celebrando no solo la aparición del ídolo, sino también el premio inesperado.

El momento, cargado de emoción y espontaneidad, rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la creatividad del docente y la conexión lograda con sus estudiantes a través del fútbol.

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