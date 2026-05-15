¿Qué dijo Erwin Sánchez tras asumir como DT de Blooming?

Erwin Sánchez inició oficialmente su nueva etapa al mando de Blooming con un mensaje cargado de optimismo, compromiso y sentido de pertenencia hacia la institución celeste.

El estratega aseguró que llega con la intención de aportar al proyecto del club y responder a las expectativas, pese al poco tiempo de trabajo que tendrá en esta etapa inicial.

“Venimos con las ganas y la predisposición de dar lo mejor por la institución. Sabemos que en corto tiempo no se pueden hacer muchas cosas, pero ya empezaremos a trabajar con los jugadores con fe y confianza en que, unidos, podemos salir adelante”, expresó.

Sánchez también destacó que no es la primera vez que enfrenta un desafío complicado, lo que refuerza la confianza de su cuerpo técnico. Además, valoró el respaldo de la dirigencia, a la que le prometió trabajo total para revertir la situación del equipo.

“El único camino es la fe, la disciplina, la actitud y la aptitud. Con eso podemos alcanzar el éxito”, sostuvo, dejando en claro la filosofía que buscará implementar en el plantel.

Sobre su regreso, el “Platiní” fue enfático al señalar que hay una deuda pendiente con el club.

“El proyecto de Blooming es importante, por eso decidí volver. La última vez nos quedamos con algo pendiente y esperamos, con la ayuda de Dios, poder cumplirlo”, afirmó.

Finalmente, el entrenador reflexionó sobre la exigencia del fútbol profesional y el rol de los jugadores, destacando que deben tomar decisiones en fracciones de segundo, lo que muchas veces condiciona los resultados. Sin embargo, insistió en que el trabajo colectivo será clave para superar cualquier adversidad.

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