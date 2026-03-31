Que se repita la hazaña: un día como hoy Bolivia conquistaba la Copa América 1963

Un día como hoy, la Selección de fútbol de Bolivia alcanzó la cima del continente al consagrarse campeona del Campeonato Sudamericano 1963, hoy conocido como Copa América. El escenario fue el estadio Félix Capriles de Cochabamba, donde el equipo nacional selló una hazaña que hasta ahora sigue siendo única en su historia.

En aquella jornada decisiva, Bolivia enfrentó a la poderosa Selección de fútbol de Brasil en un partido vibrante y lleno de emociones. La Verde necesitaba ganar para quedarse con el título, y respondió con carácter en un duelo que terminó 5-4 a su favor.

Los goles bolivianos llegaron a través de Víctor Agustín Ugarte, figura de la tarde con un doblete, además de Wilfredo Camacho, Ausberto García y Máximo Alcócer, quienes completaron la histórica goleada. El tanto definitivo llegó desde el punto penal en los minutos finales, desatando la locura en las tribunas.

Tras el pitazo final, el estadio se convirtió en una fiesta. Los hinchas invadieron el campo, levantaron a los jugadores y celebraron una conquista que unió a todo el país. Las calles de distintas ciudades se llenaron de alegría, en una celebración que se extendió por varios días y quedó marcada en la memoria colectiva.

Aquel equipo, dirigido por Danilo Alvim, no solo levantó el trofeo, sino que lo hizo con autoridad, firmando una campaña memorable que consolidó a esa generación como la más grande del fútbol boliviano.

Hoy, más de seis décadas después, ese recuerdo vuelve a tomar fuerza. En una nueva jornada clave para la Verde, la historia de 1963 se revive con un deseo claro en el corazón de los hinchas: que la hazaña vuelva a repetirse, sobre todo porque hoy la selección enfrentará a Irak en busca de regresar al Mundial.

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