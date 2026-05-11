¿Quién encabeza la lista? Los 10 jugadores más caros del Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 comenzará el próximo 11 de junio y reunirá a las máximas figuras del fútbol mundial. Entre ellas, destacan los diez jugadores con mayor valor de mercado en la actualidad, quienes serán protagonistas en el torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

A continuación, el ranking de los futbolistas más valiosos que dirán presente en la cita mundialista:

Lamine Yamal (Barcelona) – 401,31 millones de dólares Erling Haaland (Manchester City) – 298,37 millones Kylian Mbappé (Real Madrid) – 235,23 millones Jude Bellingham (Real Madrid) – 179,08 millones Michael Olise (Bayern Múnich) – 160,10 millones Florian Wirtz (Liverpool) – 158,76 millones Désiré Doué (PSG) – 157,34 millones João Neves (PSG) – 152,78 millones Arda Güler (Real Madrid) – 152,43 millones Pedri (Barcelona) – 152,05 millones

Un dato llamativo es la ausencia de figuras consolidadas como Ousmane Dembélé entre los más valiosos, pese a sus recientes logros con el PSG y su consagración como Balón de Oro en 2025.

Mira la programación en Red Uno Play