¿Quién encabeza la lista? Los 10 jugadores más caros del Mundial 2026

El torneo reunirá a los futbolistas con mayor valor de mercado del planeta, liderados por jóvenes figuras que dominan el ranking global.
11/05/2026 9:51
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La Copa del Mundo de 2026 comenzará el próximo 11 de junio y reunirá a las máximas figuras del fútbol mundial. Entre ellas, destacan los diez jugadores con mayor valor de mercado en la actualidad, quienes serán protagonistas en el torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.
A continuación, el ranking de los futbolistas más valiosos que dirán presente en la cita mundialista:
Un dato llamativo es la ausencia de figuras consolidadas como Ousmane Dembélé entre los más valiosos, pese a sus recientes logros con el PSG y su consagración como Balón de Oro en 2025.
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