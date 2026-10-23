¿Quién será el rey de la Libertadores? Estudiantes vs. Palmeiras: cuándo, dónde y cómo verlo

Estudiantes de La Plata, de Argentina, y Palmeiras, de Brasil, disputarán la final de la Copa Libertadores 2026, luego de superar sus respectivas semifinales y sellar su clasificación en la tanda de penales.

El Pincha dejó en el camino a Flamengo tras imponerse por 3-2 en la tanda de penales. Los encuentros de ida y vuelta, disputados en Argentina y Brasil, terminaron sin goles, por lo que la clasificación se definió desde los doce pasos.

Por su parte, el Verdão aseguró su lugar en la final tras vencer a Fluminense por 5-3 en la tanda de penales. En el partido de ida, Palmeiras ganó por 2-1, mientras que en la revancha cayó por 1-0, resultado que dejó igualada la serie y obligó a definir al clasificado desde los doce pasos.

De esta manera, ambos equipos volverán a enfrentarse en una final continental después de 58 años. Su primer duelo por el título se produjo en 1968, cuando Estudiantes ganó el partido de ida en La Plata por 2-1 y Palmeiras respondió en el estadio Pacaembu con una victoria por 3-1.

Dos grandes del continente buscarán quedarse con la corona de la Copa Libertadores. Usted podrá seguir en vivo el minuto a minuto de todo lo que ocurra en la final a través de la página web de Red Uno de Bolivia.