¿Quiénes son los árbitros para el partido Bolivia vs Surinam? Te contamos

La FIFA definió la nómina arbitral para el decisivo encuentro entre Bolivia y Surinam, correspondiente al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, que se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El equipo arbitral estará encabezado por el experimentado juez australiano Alireza Faghani, acompañado íntegramente por colegiados internacionales.

Designación arbitral

Árbitro central: Alireza Faghani (Australia)

Alireza Faghani (Australia) Asistente 1: George Lakrindis (Australia)

George Lakrindis (Australia) Asistente 2: James Lindsay (Australia)

James Lindsay (Australia) Cuarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)

Un árbitro de experiencia mundialista

Alireza Faghani es uno de los árbitros más reconocidos del circuito internacional. Nacido en Irán y nacionalizado australiano, es árbitro FIFA desde 2008 y ha dirigido encuentros en las principales competiciones del mundo.

Entre sus credenciales más destacadas figuran:

Participación en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022.

Dirección de la final olímpica de Río 2016 entre Brasil y Alemania.

Final de la Copa Mundial de Clubes 2015 (Barcelona vs River Plate).

Designación para la final del Mundial de Clubes 2025, uno de los eventos más importantes del calendario FIFA.

Además, fue reconocido en dos ocasiones como el mejor árbitro de Asia, consolidando una trayectoria de alto nivel en torneos internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play