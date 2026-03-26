¿Quiénes son los árbitros para el partido Bolivia vs Surinam? Te contamos

La nómina arbitral ya está definida: un equipo internacional dirigirá el partido clave por el repechaje rumbo al Mundial 2026.
26/03/2026 16:22
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La FIFA definió la nómina arbitral para el decisivo encuentro entre Bolivia y Surinam, correspondiente al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, que se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, México.
El equipo arbitral estará encabezado por el experimentado juez australiano Alireza Faghani, acompañado íntegramente por colegiados internacionales.
Designación arbitral
Un árbitro de experiencia mundialista
Alireza Faghani es uno de los árbitros más reconocidos del circuito internacional. Nacido en Irán y nacionalizado australiano, es árbitro FIFA desde 2008 y ha dirigido encuentros en las principales competiciones del mundo.
Entre sus credenciales más destacadas figuran:
Además, fue reconocido en dos ocasiones como el mejor árbitro de Asia, consolidando una trayectoria de alto nivel en torneos internacionales.
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